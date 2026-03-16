إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية على مدار يومي السادس والسابع بالمرحلة الثالثة من الموجة ٢٨ أسفرت عن إزالة ٣٣ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و ١٦ قيراطاً و ٣ أسهم حيث تم إزالة ٢١ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية « صرف - أوقاف - إصلاح زراعي »، بمساحة فداناً و ٤ قيراطاً و ٩ أسهم ، بمراكز (أبو حماد – الزقازيق)وإزالة ١٢ حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ١١ قيراطاً و ١٨ سهماً ، بمراكز (بلبيس - أبو حماد – الحسينية - الزقازيق) .

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.