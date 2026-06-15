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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض رغم تراجع الدواجن واللحوم اليوم

أسعار البيض والدواجن واللحوم
أسعار البيض والدواجن واللحوم
رانيا أيمن

شهدت الأسواق المصرية اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 تحركات متباينة في أسعار السلع الغذائية الأكثر استهلاكًا، حيث سجلت أسعار البيض ارتفاعات ملحوظة تصدرت المشهد، بينما تراجعت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة مقارنة بالتعاملات السابقة، في وقت يواصل فيه المستهلكون متابعة تغيرات أسعار الغذاء الأساسية بشكل يومي.

أسعار البيض اليوم

بدأت أسعار البيض تعاملات اليوم على ارتفاعات واضحة، حيث سجلت كرتونة البيض 104.09 جنيه بزيادة قدرها 8.79 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر البيض اليوم

كما ارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.40 جنيه بزيادة 21 قرشًا، وسجلت البيضة الحمراء 4.55 جنيه بزيادة 15 قرشًا.

وارتفع سعر البيضة البلدي إلى 4.90 جنيه بزيادة 7 قروش.

وفي المقابل، تراجع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 120.41 جنيه بانخفاض قدره 1.11 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

على الجانب الآخر، تراجعت أسعار الدواجن الطازجة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الكيلو 100.02 جنيه، منخفضًا بقيمة 2.12 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة من التحركات السعرية شهدتها سوق الدواجن خلال الفترة الماضية، لتستقر الأسعار حاليًا قرب مستوى 100 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

كما انخفضت أسعار اللحوم الطازجة، ليسجل سعر الكيلو 436.10 جنيه، بتراجع بلغ 6.58 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار اللحوم الطازجة

وتواصل أسعار اللحوم تحركاتها المحدودة في الأسواق، رغم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالعديد من السلع الغذائية الأخرى.

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