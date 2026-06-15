انخفاض 5 جنيهات في أسعار الدواجن .. شعبة بيض المائدة تكشف مفاجأة

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا للمستهلك، رغم استقرار أسعارها داخل المزارع، حيث سجل سعر الكيلو 61 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك نحو 73 جنيهًا للكيلو، بانخفاض يقدر بنحو 5 جنيهات مقارنة بالفترة السابقة.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-6-2026

استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند مستوى 61 جنيهًا للكيلو داخل المزارع، في حين تراوحت أسعارها للمستهلك في محال التجزئة والأسواق الشعبية حول 73 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 82 جنيهًا من أرض المزرعة، بينما وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 92 جنيهًا للكيلو.

أما الدواجن الأمهات، فقد استقرت عند 55 جنيهًا للكيلو داخل المزارع، في حين بلغ سعرها للمستهلك نحو 65 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو إلى 78 جنيهًا بالمزارع، فيما سجل متوسط سعر البيع للمستهلك نحو 88 جنيهًا للكيلو.

الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة

وفي سياق متصل، أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج ساهمت في توفير فائض قابل للتصدير، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويعزز فرص المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن أسعار البيض ترتبط بشكل مباشر بحجم الإنتاج والمعروض في الأسواق، لافتًا إلى أن وفرة الإنتاج الحالية أسهمت في طرح عروض ترويجية وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين.

استقرار السوق يتطلب استمرار الإنتاج

وأضاف أن الحفاظ على استقرار الأسعار يتطلب استمرار معدلات الإنتاج المرتفعة على مدار العام، مؤكدًا أن تحقيق هامش ربح عادل للمنتجين يعد عاملًا أساسيًا لضمان استمرار النشاط وتجنب حدوث نقص في المعروض أو تقلبات سعرية حادة.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن وبيض المائدة واجه تحديات كبيرة خلال عام 2023 أدت إلى خروج عدد من المنتجين من السوق، إلا أن التعاون بين اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة، إلى جانب الدعم الفني المقدم للمربين، أسهم في استعادة التوازن وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل نهاية العام.