اجتماع مرتقب بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تستضيف القاهرة قريبا اجتماعا يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتأكيد على التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.



وبحسب تفاصيل الاتفاق، تتضمن المرحلة الثانية دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، إلى جانب انتشار قوة الاستقرار الدولية، والبدء في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.



وينص الاتفاق أيضًا على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح، على أن تُنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع ربط بدء هذه العملية بدخول اللجنة الوطنية وانتشار القوة الدولية داخل القطاع.



كما تشير التفاهمات إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقة على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية، وتعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على قطاع غزة وتسريع عملية إعادة الإعمار.