إدارة ترامب توقع اتفاقا مع حماس خلال أيام يشمل نزع السلاح وإعادة إعمار غزة

أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال الأيام المقبلة، يتضمن البدء في نزع سلاح الحركة وإطلاق خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.



وبحسب التقرير، فإن المفاوضات الجارية في مدينة العلمين بمصر دخلت مراحلها النهائية، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق مكوّن من 20 بندًا، إلا أن المصادر حذرت من أن المحادثات لا تزال معرضة للانهيار في حال عدم تقديم حماس موافقتها النهائية.



وأشار الموقع إلى أن نزع سلاح حماس يُعد أحد الشروط الأساسية لتولي حكومة فلسطينية تكنوقراطية إدارة قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية إعادة الإعمار، في حين تمارس إيران، وفق التقرير، ضغوطًا على الحركة لرفض هذا المسار.



وأضاف أن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين لا يزالون يشككون في استعداد حماس للالتزام بأي اتفاق، رغم اعتقاد إدارة ترامب ووسطاء إقليميين أن الضغوط السياسية والمالية المتزايدة قد تدفع الحركة إلى قبول الصفقة خلال الأيام المقبلة.



كما نقل التقرير عن مصدر مطلع على المفاوضات أن واشنطن ركزت خلال الأشهر الأخيرة على تقليص مصادر تمويل حماس، معتبرًا أن هذه الإجراءات وضعت الحركة أمام خيارات محدودة قد تجعل رفض الاتفاق أكثر صعوبة.