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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان وتركيا تعربان عن قلقهما إزاء عمليات إسرائيل في غزة وانتهاكات المسجد الأقصى

باكستان وتركيا
باكستان وتركيا
أ ش أ
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أعرب وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة، فضلا عن الانتهاكات المتكررة في باحة المسجد الأقصى.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها - : "أعرب وزيرا الخارجية عن قلقهما البالغ إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات المتكررة في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، فضلا عن وتدهور الوضع الإنساني".

جاء هذا البيان في ظل انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين لباحة المسجد الأقصى، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إلى جانب توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن دار، خلال محادثاته مع نظيره التركي، تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على الصراع الفلسطيني.

وأضاف : "أكد الجانبان مجددا دعمهما الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وناقشا اقتراح الأردن بعقد اجتماع للدول العربية والإسلامية لتنسيق الجهود الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني".

وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار هاكان فيدان المسجد الأقصى

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