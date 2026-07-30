ما هي القبة الحرارية وما علاقتها بموجات الحر الشديدة؟.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصطلح "القبة الحرارية" أصبح متداولًا خلال هذه الفترة من العام، ليس في مصر فقط، وإنما في العالم كله، لأن العديد من الدول تتأثر بموجات ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، فهناك دول المغرب العربي، وبعض مناطق أوروبا، وكذلك دول الخليج، تتأثر بهذه القبة الحرارية.

أضافت خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني، أن القبة الحرارية تُعد أحد أسباب موجات الحر الشديدة والاستثنائية التي تشهدها بعض دول العالم، كما تُسهم أيضًا في زيادة انتشار حرائق الغابات، سواء في أوروبا أو في بعض مناطق المغرب العربي.

أوضحت أن القبة الحرارية عبارة عن توزيع ضغطي في طبقات الجو العليا، مثل المرتفعات والمنخفضات الجوية، وهي منطقة يكون فيها الضغط الجوي مرتفعًا بشكل كبير بين منطقتين منخفضتي الضغط، ولذلك تأخذ شكل القبة.

ولفتت إلى أن هذه القبة تعمل على حبس الهواء الساخن والرطب في طبقة قريبة من سطح الأرض، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالرطوبة، كما تساعد على تسخين الهواء الواقع تحتها نتيجة الضغط المرتفع، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة. وكلما ارتفعت قيمة الضغط داخل القبة الحرارية، زادت شدة موجة الحر، وقد تستمر القبة الحرارية عدة أيام، وقد تمتد إلى أسبوع أو أكثر، بحسب قوتها.