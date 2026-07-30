ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كريم فؤاد مع الأهلي

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي، أن كريم فؤاد سيستمر ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الموسم الجديد.

واضاف شوقي عبر قناته على “يوتيوب” أن المدير الفني المغربي الحسين عموتة يضع اللاعب ضمن حساباته الفنية ويعتزم الاعتماد عليه بشكل كبير.

ويواصل الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، بعدما استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام لافيينا، اليوم الخميس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي أعده الجهاز الفني، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما يعود اللاعبون الدوليون إلى تدريبات الأهلي اليوم الخميس 30 يوليو، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب مشاركتهم في كأس العالم، وذلك تمهيدًا للانضمام إلى البرنامج الإعدادي للفريق.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة عموتة إلى استغلال المباريات الودية لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم، إلى جانب تجربة بعض الجوانب الخططية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي واستكمال التحضيرات للموسم.

ويختتم الأهلي استعداداته الدولية بمواجهة قوية أمام برشلونة في كأس خوان جامبر، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.