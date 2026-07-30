قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا
محمود عزب يكشف أسرار حياته: عرفت بإصابتي بورم قبل العملية.. وزوجتي عاشت معي أصعب الأيام
من 92.4% إلى 4%| القصة الكاملة لأزمة مريم طالبة الثانوية.. والتعليم تكشف مفاجأة
الصين تُصدر إنذارين باللونين الأصفر والأزرق لمواجهة العواصف المُمطرة والطقس شديد الحمل الحراري
مصطفى بكري بعد حادث ميناء دمياط: أعداء مصر يتآمرون لإشعال المنطقة
«عموتة» يتمسك ببقاء مصطفى شوبير.. ويحدد شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيله
أحدث ظهور لـ حمزة عبد الكريم من تدريبات الفريق الأول لبرشلونة.. شاهد
الحكومة: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين في ميناء دمياط
برلماني: وحدة ووعي المصريين وقوة الدولة حصن حقيقي في مواجهة التحديات
موجة حارة مستمرة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مسيرات أوكرانية تستهدف 5 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود
أقل من مليون جنيه.. 5 سيارات هاتشباك 2026 في مصر | أسعار وصور ومواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عادة يومية ينصح بها علماء النفس لتنظيم المشاعر والتعامل مع الغموض

علم النفس
علم النفس
ريهام قدري
نتيجة الثانوية العامة 2026

في ظل الضغوط اليومية وكثرة المواقف غير المتوقعة، يبحث كثيرون عن طرق فعالة تساعدهم على الحفاظ على توازنهم النفسي والتعامل مع القلق الناتج عن عدم وضوح المستقبل. 

وفي هذا السياق، توصلت مراجعة علمية حديثة في مجال علم النفس إلى أن ممارسة اليقظة الذهنية (Mindfulness) تعد من أكثر العادات اليومية فاعلية في تنظيم المشاعر وتقليل التأثر بالغموض.

واعتمدت الدراسة على تحليل نتائج 91 دراسة علمية شملت أكثر من 30 ألف شخص من فئات عمرية مختلفة، بهدف فهم العلاقة بين القدرة على تنظيم المشاعر ومدى تحمل الأفراد لحالات عدم اليقين التي يواجهونها في حياتهم اليومية، سواء كانت مرتبطة بالعمل أو الدراسة أو الصحة أو العلاقات الاجتماعية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتادون ممارسة اليقظة الذهنية، مثل التركيز على اللحظة الحالية ومراقبة الأفكار والمشاعر دون إصدار أحكام عليها، يتمتعون بقدرة أكبر على السيطرة على التوتر والانفعالات السلبية، مقارنة بمن يلجؤون إلى القلق المفرط أو تجنب التفكير في المشكلات.

وأوضح الباحثون أن عدم القدرة على تحمل الغموض يدفع بعض الأشخاص إلى تضخيم المخاوف وتوقع أسوأ السيناريوهات، وهو ما يزيد من مستويات القلق والتوتر ويؤثر في جودة الحياة. في المقابل، تساعد اليقظة الذهنية على تقبل حالة عدم اليقين باعتبارها جزءًا طبيعيًا من الحياة، ما يخفف من الاستجابات العاطفية الحادة ويمنح الشخص قدرة أفضل على اتخاذ قرارات أكثر هدوءًا.

وأشار فريق البحث إلى أن تنظيم المشاعر لا يعني كبتها أو تجاهلها، بل فهمها والتعامل معها بطريقة صحية. كما تبين أن الأشخاص الذين يستخدمون أساليب مثل إعادة تقييم المواقف والنظر إليها من زوايا مختلفة، يكونون أقل عرضة للضغوط النفسية وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة.

وأكد الباحثون أن تخصيص بضع دقائق يوميًا لممارسة تمارين التنفس الواعي أو التأمل أو التركيز الذهني قد يسهم في تحسين الصحة النفسية على المدى الطويل، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق المستمر أو صعوبة التعامل مع المواقف غير المتوقعة.

ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على أن اليقظة الذهنية ليست بديلًا للعلاج النفسي في حالات اضطرابات القلق أو الاكتئاب، لكنها تعد أداة داعمة يمكن دمجها ضمن نمط حياة صحي للمساعدة في تحسين تنظيم المشاعر وتعزيز المرونة النفسية.

المصدر:  Clinical Psychology Review 

علم النفس المشاعر الضغوط اليومية التعامل مع القلق اليقظة الذهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ايمان السيد

لغز اختفاء جثمان رضيع بالشرقية| الأم تستغيث: ابني راح فين.. وإدارة المستشفى ترد

أشرف داري

بسبب قضية زواج عرفي.. أشرف داري يطلب الرحيل عن الأهلي

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

ترشيحاتنا

هجوم جديد يستهدف قوات الأمن في بلوشستان إيران.. ومقتل عنصر شرطة

هجوم جديد يستهدف قوات الأمن في بلوشستان إيران.. ومقتل عنصر شرطة

صورة ارشيفية

ما هي القبة الحرارية وما علاقتها بموجات الحر الشديدة؟.. تفاصيل

بعد حالات غرق.. كيف تتعرف على تيارات السحب؟

بعد حالات غرق.. كيف تتعرف على تيارات السحب؟

بالصور

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد