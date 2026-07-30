عادة يومية ينصح بها علماء النفس لتنظيم المشاعر والتعامل مع الغموض

في ظل الضغوط اليومية وكثرة المواقف غير المتوقعة، يبحث كثيرون عن طرق فعالة تساعدهم على الحفاظ على توازنهم النفسي والتعامل مع القلق الناتج عن عدم وضوح المستقبل.

وفي هذا السياق، توصلت مراجعة علمية حديثة في مجال علم النفس إلى أن ممارسة اليقظة الذهنية (Mindfulness) تعد من أكثر العادات اليومية فاعلية في تنظيم المشاعر وتقليل التأثر بالغموض.

واعتمدت الدراسة على تحليل نتائج 91 دراسة علمية شملت أكثر من 30 ألف شخص من فئات عمرية مختلفة، بهدف فهم العلاقة بين القدرة على تنظيم المشاعر ومدى تحمل الأفراد لحالات عدم اليقين التي يواجهونها في حياتهم اليومية، سواء كانت مرتبطة بالعمل أو الدراسة أو الصحة أو العلاقات الاجتماعية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتادون ممارسة اليقظة الذهنية، مثل التركيز على اللحظة الحالية ومراقبة الأفكار والمشاعر دون إصدار أحكام عليها، يتمتعون بقدرة أكبر على السيطرة على التوتر والانفعالات السلبية، مقارنة بمن يلجؤون إلى القلق المفرط أو تجنب التفكير في المشكلات.

وأوضح الباحثون أن عدم القدرة على تحمل الغموض يدفع بعض الأشخاص إلى تضخيم المخاوف وتوقع أسوأ السيناريوهات، وهو ما يزيد من مستويات القلق والتوتر ويؤثر في جودة الحياة. في المقابل، تساعد اليقظة الذهنية على تقبل حالة عدم اليقين باعتبارها جزءًا طبيعيًا من الحياة، ما يخفف من الاستجابات العاطفية الحادة ويمنح الشخص قدرة أفضل على اتخاذ قرارات أكثر هدوءًا.

وأشار فريق البحث إلى أن تنظيم المشاعر لا يعني كبتها أو تجاهلها، بل فهمها والتعامل معها بطريقة صحية. كما تبين أن الأشخاص الذين يستخدمون أساليب مثل إعادة تقييم المواقف والنظر إليها من زوايا مختلفة، يكونون أقل عرضة للضغوط النفسية وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة.

وأكد الباحثون أن تخصيص بضع دقائق يوميًا لممارسة تمارين التنفس الواعي أو التأمل أو التركيز الذهني قد يسهم في تحسين الصحة النفسية على المدى الطويل، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق المستمر أو صعوبة التعامل مع المواقف غير المتوقعة.

ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على أن اليقظة الذهنية ليست بديلًا للعلاج النفسي في حالات اضطرابات القلق أو الاكتئاب، لكنها تعد أداة داعمة يمكن دمجها ضمن نمط حياة صحي للمساعدة في تحسين تنظيم المشاعر وتعزيز المرونة النفسية.

المصدر: Clinical Psychology Review