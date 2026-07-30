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موجة حارة مستمرة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موجة حارة مستمرة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

تستعد البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الأجواء تدريجيًا.

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد انتقلت من أجواء كانت تشهد درجات حرارة متوسطة تراوحت بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة إلى أجواء أكثر حرارة نتيجة تغير الكتل الهوائية.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، أن كتلًا هوائية شديدة الحرارة قادمة من البحر المتوسط بدأت تؤثر على البلاد، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت أن درجات الحرارة تسجل اليوم نحو 37 درجة مئوية، على أن ترتفع خلال منتصف الأسبوع المقبل لتتجاوز المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح العظمى بين 37 و39 درجة، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة يومي السبت والأحد إلى 42 درجة مئوية.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر، مشددة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة وحتى انتهاء تأثير الموجة الحارة.

وحذرت المتنبئ الجوي من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لتصل إلى نحو 2.5 متر، موضحة أن بعض الشواطئ قد تشهد إغلاقًا مؤقتًا بسبب اضطراب حالة البحر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

ونصحت منار غانم بالإكثار من تناول السوائل والمرطبات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن دول المغرب العربي تشهد أيضًا موجة حرارية شديدة.

وأوضحت أن بعض المناطق الساحلية على البحر المتوسط، خاصة دمياط والعريش، قد تشهد أجواء أقل حدة، لافتة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع تراجع الرطوبة والحرارة بشكل أوضح خلال منتصف شهر سبتمبر.

موجة شديدة الحرارة ارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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