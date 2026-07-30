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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 31 محافظة

اليابان
اليابان
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، اليوم الخميس إلى مستويات خطيرة في المناطق الواقعة شرق وغرب البلاد.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 39 درجة مئوية في بعض المناطق بالبلاد.

كما حذرت هيئة الأرصاد من ضربات الشمس في 31 محافظة من أصل 47 في البلاد، وذلك في المناطق الممتدة من منطقة "كانتو" في الشرق إلى محافظة "أوكيناوا" في الجنوب الغربي.. ونصحت المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية درجات الحرارة ضربات الشمس

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