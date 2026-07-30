الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 31 محافظة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، اليوم الخميس إلى مستويات خطيرة في المناطق الواقعة شرق وغرب البلاد.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 39 درجة مئوية في بعض المناطق بالبلاد.

كما حذرت هيئة الأرصاد من ضربات الشمس في 31 محافظة من أصل 47 في البلاد، وذلك في المناطق الممتدة من منطقة "كانتو" في الشرق إلى محافظة "أوكيناوا" في الجنوب الغربي.. ونصحت المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.