الأرصاد الجوية تحذر: الحرارة تتجاوز الـ 43 درجة في تلك الأيام

كشفت منار غانم نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.

وقالت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه بداية من الأمس بدأنا بالشعور بارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة محملة ببخار الماء.

واسترسلت: العظمي اليوم تسجل 38 درجة ولكن المحسوسة في الظل تتجاوز الـ 40 درجة، مضيفة: الطقس اليوم شديد الحرارة رطب.

وأوضحت أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ولكن بسبب نسب الرطوبة تكون درجات الحرارة مرتفعة قليلا، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح.

ونوهت بأن ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط غير مؤهلة لأعمال التنزة، بداية من اليوم وحتى غدا، متابعة: علينا اتباع السلامة وعدم المخاطرة بحياتنا.

ولفتت إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي السبت والأحد لتسجل 43 درجة، وتنخفض بداية من يوم الاثنين.