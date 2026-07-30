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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه لافيينا اليوم وديا ضمن استعداداته للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يواجه فريق لافيينا اليوم وديا قبل الدخول في معسكر مغلق بإسبانيا.

وافتتح النادي الأهلي مبارياته الودية بالفوز مؤخرا على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للمدير الفني المغربي الحسين عموته.

ويلعب الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا اليوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتقام مباراة الأهلي ولافيينا اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة ، وحرص الحسين عموته مدرب الفريق على عدم إذاعة المباراة لحين الاستقرار على قائمة الراحلين بشكل نهائي وتعتبر المباراة فرصتهم الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر 

ومن المقرر أن يلتقي أيضا الاهلي مع برشلونة يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت إسبانيا، الموافق التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي لاستغلال المواجهات الودية في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة بعض الأفكار الخططية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي واستكمال التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.

النادي الأهلي الأهلي لافيينا المغربي الحسين عموته فريق الأهلي

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