موعد إعلان الأهلي تجديد عقد إمام عاشور وتفاصيل راتبه الجديد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل تجديد الأهلي لـ عقد إمام عاشور نجم الفريق وموعد الإعلان الرسمي عن التجديد.

وقال شبانة في تصريحاته تليفزيونية : إمام عاشور يقترب من تجديد عقده مع النادي الأهلي ويوم 5 أغسطس سيتم الإعلان عن استمرار اللاعب مع الأهلي حتى 2030.

وواصل : سيحصل إمام عاشور على 25 مليون جينه قيمة عقده الأساسي و15 مليون إعلانات و10 ملايين بونص يتعلق بأرقامه ومشاركاته.

اهتمام سعودي بـ إمام عاشور

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب نادي اتحاد جدة من بدء مفاوضاته الرسمية مع النادي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة الوئام السعودية أن إدارة اتحاد جدة تستعد لإرسال عرضها الرسمي إلى الأهلي خلال الساعات المقبلة، مستفيدة من الانتعاشة المالية التي يعيشها النادي، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة الرياضية السعودية، أشارت فيه إلى أن اتحاد جدة تقدم بعرض تبلغ قيمته 6 ملايين دولار للحصول على خدمات إمام عاشور، إلى جانب راتب سنوي للاعب يصل إلى 4 ملايين دولار، إلا أن الأهلي تمسك باستمرار نجمه ورفض العرض، مطالبًا بمقابل مالي أكبر.

وأضافت الصحيفة أن النادي السعودي تقدم أيضًا بعرض لضم مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، مقابل 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 2.5 مليون دولار.