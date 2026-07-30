روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

شاركت الفنانة روبي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صور جديدة .

تفاصيل إطلالة روبي..

وظهرت روبي، بإطلالة انيقة ومميزة وخطفت بها الانظار مرتدية فصتانا قصيرا باللون الأصفر.

وتتميز روبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد روبي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



