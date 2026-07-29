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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم تحسم الجدل حول «أوائل فاقوس».. شادي زلطة: مراجعة الأوراق لم تثبت وجود غش جماعي

التعليم
التعليم
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة رصدت، عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة مساء أمس، تداول منشورات تتضمن قائمة بنتائج نحو 70 طالبًا بإحدى مدارس فاقوس، من بينهم الطالب عبد الله الحاصل على المركز الأول.

وأوضح “زلطة”خلال برنامج يحدث في مصر، أن المنشورات تضمنت ادعاءات بأن لجان المدرسة شهدت حالات غش جماعي، وأن الطالب الحاصل على المركز الأول وصل إلى هذه النتيجة نتيجة الغش، الأمر الذي استدعى تحرك الوزارة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.

تشكيل لجان عاجلة لفحص الواقعة

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وجّه فور عرض الأمر عليه بتشكيل عدد من اللجان لمراجعة جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة.

وأشار إلى أن اللجنة الأولى تولت مراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب الذين وردت أسماؤهم في القوائم المتداولة، إلى جانب مطابقة الإجابات ومراجعة عملية التصحيح؛ للتأكد من عدم وجود تشابه غير طبيعي أو أخطاء في النتائج.

مراجعة أوراق الإجابة تؤكد سلامة التصحيح

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن مراجعة أوراق الإجابة أثبتت سلامة التصحيح، وعدم وجود أي مؤشرات تؤكد وقوع غش جماعي.

وأوضح أن إجابات الطلاب لم تكن متطابقة بصورة تدل على وجود غش، مشيرًا إلى أن اختلاف النتائج والإجابات بين الطلاب داخل اللجان يدحض الادعاءات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فحص السجل الدراسي لـ231 طالبًا

ولفت زلطة إلى أن الوزارة لم تكتفِ بمراجعة نتائج الطلاب الـ70 الواردة أسماؤهم في المنشورات، بل قامت بفحص السجلات الدراسية لجميع طلاب المدرسة، والبالغ عددهم 231 طالبًا.

وأوضح أن نتائج الطلاب ومؤشرات تفوقهم خلال السنوات الدراسية السابقة، سواء في المرحلة الإعدادية أو الصفوف الثانوية، أظهرت وجود مستويات دراسية متقاربة، مؤكدًا عدم وجود قفزات غير مبررة في نتائج الطلاب.

اختلاف النتائج داخل اللجنة ينفي شبهة التطابق

وأشار زلطة إلى أن الوزارة راجعت كذلك توزيع الطلاب ونتائج الجالسين داخل اللجان، موضحًا أن الدرجات كانت متفاوتة بين الطلاب، ولم تكن النتائج متطابقة كما قد يحدث في حالة وجود غش جماعي يعتمد على نقل الإجابات نفسها.

وأكد أن اختلاف درجات الطلاب، إلى جانب مراجعة أوراق الإجابة، يدعم سلامة الإجراءات وعدم وجود أدلة على وقوع غش داخل اللجان.

لا محاضر غش خلال فترة الامتحانات

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة راجعت أيضًا جميع محاضر الغش والمخالفات التي تم تحريرها خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا عدم رصد أي حالة غش صادرة عن المدرسة محل الجدل.

وشدد على أن نتائج المراجعات التي أجرتها اللجان المختصة لم تثبت وجود أي شبهة غش جماعي أو مخالفات تؤثر في نتائج الطلاب.

التعليم «أوائل فاقوس» الأوراق غش جماعي الوزارة

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