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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل وصولها مصر.. مواصفات هيونداي فينيو 2027

هيونداي فينيو
هيونداي فينيو
كريم عاطف
نتيجة الثانوية العامة 2026

ينتظر السوق المحلى المصري عدد من الطرازات الجديدة خلال الفترة القادمة ، ومن بينها السيارة هيونداي فينيو (‏Venue‏) الجديدة الكروس أوفر المجمعة محليًا .

وتعتمد السيارة هيونداي فينيو (‏Venue‏) الجديدة الكروس أوفر المجمعة محليًا، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة 123 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتاتي الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي فينيو الكروس أوفر، بطول يبلغ 3.995 مم، وعرضها 1.770 مم، وارتفاعها 1.617 مم، فيما ‏يبلغ طول قاعدة العجلات 2.500 مم.‏

                                                                                                    

وتوفر السيارة مساحة تخزين مناسبة، إذ تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 355 ‏لترًا، ما يلبي احتياجات الاستخدام اليومي والرحلات.‏

تتمتع هيونداي فينيو بتصميم خارجي عصري، يتضمن واجهة أمامية جريئة ‏ومصابيح ‏LED‏ في بعض الفئات، فيما تأتي المقصورة بشاشة ترفيه وسطية تدعم ‏نظامي ‏Apple CarPlay‏ وAndroid Auto، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التي تعزز ‏الراحة وتجربة القيادة والاتصال.‏

تضم هيونداي فينيو مجموعة من أنظمة السلامة، تشمل الوسائد الهوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD).

كما تتوفر في الفئات الأعلى تجهيزًا مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، من بينها نظام مراقبة النقطة العمياء، ومساعد البقاء داخل الحارة المرورية، وتنبيه حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى عدد أكبر من الوسائد الهوائية.

هيونداي فينيو هيونداي Venue هيونداي فينيو VENUE فينيو

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