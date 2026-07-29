سنضربها بقوة.. ترامب يتوعد إيران ويدعو الكونجرس لفرض رسوم جمركية ضدها

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستوجه لها «ضربة قوية» إذا اقتضت الظروف ذلك، بالتزامن مع دعوته الكونجرس إلى إدراج رسوم جمركية على إيران ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال ترامب إنه من الضروري أن يضيف الكونجرس إجراءات تستهدف إيران إلى مشروع القانون، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق التشريع ليشمل إيران يحظى بدعم داخل الأوساط الجمهورية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواصل فيه مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة مشروع قانون واسع لفرض عقوبات جديدة على روسيا، يتضمن أيضًا توسيع العقوبات على إيران، إلى جانب منح الرئيس الأمريكي صلاحيات لفرض رسوم جمركية على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين.

ويحمل مشروع القانون اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، ويهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، مع إدراج بنود تستهدف الحد من قدرة إيران على دعم برامجها العسكرية وشبكاتها الإقليمية، بحسب نص المشروع الذي ناقشه مجلس الشيوخ.

وتعكس تصريحات ترامب استمرار نهج الإدارة الأمريكية في الجمع بين الضغوط العسكرية والاقتصادية تجاه إيران، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، بينما يترقب المراقبون مصير مشروع القانون بعد استكمال مناقشاته في الكونجرس وإحالته إلى الرئيس للتصديق عليه.

