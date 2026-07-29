طريقة تحضير البيتزا البيبرونى

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
مكونات الوصفة.
- 4 شرائح خبز من اختيارك
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
- 1/2 كوب صلصة بيتزا
- 1/2 كوب شرائح بيبروني (اختياري)
- ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة
- 1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف
طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
- دهن جانب واحد من كل شريحة خبز بالزبدة.
- في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ضعي شريحة من الخبز، بحيث تكون الجهة المدهونة بالزبدة إلى الأسفل.
- غطي الخبز بنصف كمية جبنة الموزاريلا، ثم وزعي طبقة من صلصة البيتزا فوق الجبن.
- إذا كنت تستخدم البيبروني، ضعه فوق الصلصة. ثم رشي عليها جبنة البارميزان والأوريجانو المجفف.
- ضعي شريحة أخرى من الخبز فوقها، بحيث يكون الجانب المدهون بالزبدة لأعلى.
- اطهي الساندويش لمدة 3-4 دقائق على كل جانب، أو حتى يصبح الخبز ذهبي اللون ويذوب الجبن.
- يرفع عن النار ويترك ليبرد لمدة دقيقة ثم يقطع ويقدم.