طريقة تحضير البيتزا البيبرونى

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير البيتزا الببرونى..

طريقة تحضير البيتزا الببرونى..



مكونات الوصفة.

- 4 شرائح خبز من اختيارك

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

- 1/2 كوب صلصة بيتزا

- 1/2 كوب شرائح بيبروني (اختياري)

- ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة

- 1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف



طريقة تحضير البيتزا الببرونى..

- دهن جانب واحد من كل شريحة خبز بالزبدة.

- في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ضعي شريحة من الخبز، بحيث تكون الجهة المدهونة بالزبدة إلى الأسفل.

- غطي الخبز بنصف كمية جبنة الموزاريلا، ثم وزعي طبقة من صلصة البيتزا فوق الجبن.

- إذا كنت تستخدم البيبروني، ضعه فوق الصلصة. ثم رشي عليها جبنة البارميزان والأوريجانو المجفف.

- ضعي شريحة أخرى من الخبز فوقها، بحيث يكون الجانب المدهون بالزبدة لأعلى.

- اطهي الساندويش لمدة 3-4 دقائق على كل جانب، أو حتى يصبح الخبز ذهبي اللون ويذوب الجبن.

- يرفع عن النار ويترك ليبرد لمدة دقيقة ثم يقطع ويقدم.