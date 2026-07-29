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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأجواء الحارة مستمرة.. حالة الطقس غداً الخميس 30 يوليو

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

تشهد حالة الطقس غداً الخميس في القاهرة الكبرى والوجه البحري أجواء شديدة الحرارة، ليكون الطقس رطبًا نهارًا، مع ارتفاع واضح في الإحساس بدرجات الحرارة بسبب زيادة الرطوبة، وتنصح هيئة الأرصاد الجوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

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حالة الطقس غداً الخميس

الطقس غدا الخميس سيكون رطب خلال الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المحافظات، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ما يجعل الشعور بالحرارة مستمرا نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المسجلة في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين وأربع درجات مئوية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء | ارتفاع جديد في الحرارة.. والعظمى تسجل 44 درجة

درجات الحرارة غداً الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى تتراوح على السواحل الشمالية ما بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 37 و38 درجة، في حين ترتفع على جنوب البلاد لتتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

حالة الطقس من الخميس إلى الإثنين

وتابعت في البيان المنشور على الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، أن الطقس خلال الفترة من يوم الخميس 30 يوليو وحتى الإثنين 3 أغسطس 2026 سيشهد درجة حرارة شديدة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وكشفت الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية مع زيادة نسب الرطوبة بمعدل 2 إلى 4 درجات؛ مما يزيد الإحساس بالحرارة في الظل.

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استمرار الموجة الحارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة جديدة تستمر حتى مطلع أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بالحرارة، إلى جانب استمرار الشبورة المائية صباحًا واضطراب نسبي في الملاحة البحرية.


احذروا التعرض المباشر للشمس

وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة إلى جانب متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها حالة الطقس خلال هذه الفترة.

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