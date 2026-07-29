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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمل ضعيف.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

أحمد بتشان
أحمد بتشان
تقى الجيزاوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

طرح الفنان أحمد بتشان أغنيته الجديدة بعنوان "أمل ضعيف"؛ ليشارك في موسم الصيف الغنائي، وتعاون في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع ومكس وماستر توما، وإشراف ياسر خليل.

وقدم أحمد بتشان، من قبل عدة أغنيات مثل أول يوم فراق، من كلمات أحمد عبد العزيز، وألحان وتوزيع ومكس وماستر يوسف حسين، وأغنية متعلق بيكي، كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وبطلت أعد الأيام كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وروح، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وإشراف ياسر خليل، وجرى تصويرها مع المخرج شادي قاسم.

وكان أحمد بتشان، طرح خلال الأيام الماضية، أغنية من غير زعل، التي جرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادي قاسم، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وماستر نادر حمدي، وإشراف ياسر خليل، وجرى تصويرها في اليونان.

ومن قبل، أجرى الفنان أحمد بتشان، تصوير أغنية قتال، في اليونان أيضا، وتعاون فيها مع حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدي، وجرى تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني Bogdan Daragiu.

أحمد بتشان أمل ضعيف أغاني احمد بتشان

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