النيابة الإدارية تستقبل وفدا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، وفدًا من المستشارين رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهي رئيس مجلس الإدارة، كما استقبلت وفدًا من المستشارين رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السملاوي رئيس مجلس الإدارة؛ وذلك في زيارةٍ لتقديم التهنئة لها بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وخلال الزيارة، أهدى كل من المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، والمستشار محمد السملاوي رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، الدرعين التذكاريين الخاصين بكلٍ من نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية والنادي البحري بالإسكندرية؛ تقديرًا لمسيرتها القضائية الزاخرة بالعطاء، واعتزازًا بتوليها رئاسة الهيئة.

وأعربت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، عن خالص تقديرها لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدةً أنها تجسد ما يربط أعضاء الهيئة من أواصر التقدير والتكاتف، ومشددةً على أن مواصلة مسيرة التطوير والتحديث المؤسسي التي تشهدها الهيئة تتطلب تضافر جهود جميع أعضائها؛ بما يسهم في دعم رسالتها السامية في إعلاء سيادة القانون، وصون المال العام، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار محمد السملاوي رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، اعتزاز مجلس إدارة النادي وأعضائه بتولي المستشارة هدى أحمد عيسى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، لما تتمتع به من مسيرة قضائية مشرفة وخبرات راسخة، معربًا عن ثقته في أن تشهد الهيئة خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من النجاحات والإنجازات التي تعزز من دورها الوطني في إرساء سيادة القانون، ومؤكدًا استمرار النادي في دعم كل ما من شأنه توثيق أواصر الزمالة والتواصل بين أعضاء الهيئة، بما يرسخ قيم الانتماء ويعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها النيابة الإدارية بين سائر الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه، أعرب المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، عن أصدق تهانيه لـ المستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرتها القضائية الحافلة بالعطاء والتميز، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في قيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، ومشيرًا إلى اعتزاز النادي البحري بالإسكندرية بعلاقات التعاون والتقدير المتبادل مع رجال القضاء، وحرصه الدائم على دعم كل ما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وخدمة الوطن.

وفي ختام الزيارة، تفضَّل كلٌّ من المستشار محمد السملاوي رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، بإهداء المستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدرعين التذكاريين لكلا الناديين.