النيابة الإدارية تراجع تراخيص مطعم تعرض لحريق بالجيزة

رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الادارية ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن اندلاع حريق بأحد مطاعم المأكولات الكائن بإحدى المناطق التابعة لمحافظة الجيزة مساء يوم أول أمس الجمعة الموافق ١٠ يوليو الجاري.

ماس كهربائي



وفور إخطار النيابة المختصة بالواقعة، قام المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلًا من هبة الله وفيق رئيس النيابة، و شاهر إبراهيم وكيل النيابة، و أمنية أيمن وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الحادث.



حيث استمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين وشهود العيان ومالك المطعم، وتبين أن الحريق قد اندلع بالمطعم في غضون الساعة ٨ مساءً أول أمس الجمعة الموافق ١٠ يوليو، وامتدت النيران إلى أرجاء المطعم والتهمت جميع محتوياته نتيجة حدوث "ماس كهربائي" بالقرب من واجهة المطعم.

وعقب انتهاء المعاينة أمرت النيابة بإحضار ملف المطعم للوقوف على مدى استيفائه للتراخيص والاشتراطات القانونية، كما كلفت الجهة الإدارية بمراجعة السلامة الانشائية للعقار الكائن به المطعم بالكامل وتقديم تقرير مفصل بذلك بعد العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.