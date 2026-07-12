لتهنئته وتعزيز التعاون .. رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل بدار القضاء العالي

استقبل القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر محكمة النقض، المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الذي قدّم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.

وأعرب وزير العدل عن خالص تهانيه، مؤكدًا تقديره للدور الذي تضطلع به محكمة النقض في إرساء المبادئ القانونية وتوحيد تطبيق القانون وترسيخ العدالة، فيما ثمّن رئيس محكمة النقض هذه الزيارة الكريمة، متمنيًا لوزارة العدل دوام التوفيق.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، ودعم تطوير منظومة العدالة والخدمات القضائية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي الموحد تمهيدًا للعمل به في مدينة العدالة.