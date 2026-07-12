إسرائيل تهاجم خريطة ممداني.. غضب بسبب ظهور "مصر المصغرة" وغياب الأحياء اليهودية

أشعلت خريطة سياحية رسمية أعدتها بلدية نيويورك لاستقبال زوار بطولة كأس العالم المقبلة موجة واسعة من الجدل، بعدما تضمنت أحياء تحمل أسماء مثل "مصر المصغرة" و"فلسطين المصغرة"، في حين غابت عنها أحياء تاريخية تعود للجاليات اليهودية والإيطالية والأيرلندية، ما فتح الباب أمام اتهامات للعمدة زهران ممداني بتسييس الهوية الديموغرافية للمدينة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ما بات يعرف إعلاميًا بـ"فضيحة خريطة ممداني" لا يزال يثير ردود فعل غاضبة، رغم مرور أسبوع على نشره، إذ تحولت المبادرة التي هدفت إلى تعريف السياح بأبرز أحياء المهاجرين إلى أزمة سياسية وثقافية تتجاوز الطابع السياحي.

وبحسب الصحيفة، تضم الخريطة الجديدة ثلاثين حيًا للمهاجرين، بينها "مصر المصغرة" و"فلسطين المصغرة" و"السنغال المصغرة" و"أوديسا المصغرة"، بينما استبعدت أحياء تاريخية معروفة مثل "إيطاليا الصغيرة" ومناطق تمثل الجاليات اليهودية والأيرلندية، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين تلك المكونات السكانية.

وحاول ممداني احتواء الانتقادات مؤكدًا أن الخريطة لا تمثل جميع الجاليات العرقية في المدينة، التي يزيد عددها على مئتي جالية، ووعد بإجراء تعديلات مستقبلية، كما ألقى بالمسؤولية على الإدارة السابقة برئاسة إريك آدامز، معتبرًا أن المشروع يعود إلى عام 2023.

غير أن "يديعوت أحرونوت" قالت إن هذا التبرير لا يتطابق مع الوقائع، موضحة أن إدارة آدامز لم تصدر خريطة موحدة، بل اكتفت بإعداد رسومات منفصلة لعدد من الجاليات خلال أسبوع تراث المهاجرين، فيما قامت إدارة ممداني بتحويلها إلى خريطة واحدة وإضافة أربعة أحياء جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتقدي العمدة يرون أن اختيار الأحياء الجديدة، التي يغلب عليها الطابع الإسلامي، يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا، في ظل تعهد ممداني خلال حملته الانتخابية بمنح أولوية لقضايا المسلمين ومواجهة ما وصفه بالإسلاموفوبيا.

وامتد الغضب إلى ممثلي الجاليات الإيطالية والأيرلندية، الذين اعتبروا استبعاد أحيائهم التاريخية محاولة لمحو حضورهم الثقافي، فيما تساءلت شخصيات يهودية عن أسباب غياب أحياء بارزة تضم تجمعات يهودية كبيرة، معتبرة أن القرار يحمل أبعادًا سياسية مرتبطة بمواقف العمدة من إسرائيل.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين يهود انتقادات حادة لممداني، داعين إياه إلى زيارة الأحياء اليهودية التي حذفت من الخريطة، في وقت انضمت القضية إلى جدل آخر سبق أن أثير بعد حذف إشارة إلى الكاثوليك من إحدى مسودات خطاباته الرسمية، وهو ما عزز اتهامات لإدارته بالانتقائية في تمثيل مكونات المدينة