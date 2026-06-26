بعد هجومه على «أيباك».. أكثر من 700 حاخام أمريكي يطالبون زهران ممداني بالاعتذار

طالب أكثر من 700 حاخام من مختلف الطوائف اليهودية في الولايات المتحدة، رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، بتقديم اعتذار علني والتراجع عن تصريحاته التي هاجم فيها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، واصفا إياها بـ"وحش العصر الحديث".

وفي رسالة مفتوحة، اعتبر الحاخامات أن تصريحات ممداني- التي اتهم فيها جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل باستخدام "ملايين الدولارات من الأموال المشبوهة" للحفاظ على نفوذها وإثارة الانقسام- تسهم في تأجيج معاداة السامية وتعرض اليهود الأمريكيين للخطر، خاصة بعد رفضه التراجع عن تصريحاته رغم الانتقادات.

وجاءت الرسالة بالتزامن مع استطلاع رأي أجرته منظمة "الأغلبية اليهودية"، أظهر أن 82% من الناخبين اليهود في نيويورك يشعرون بالقلق من تصاعد معاداة السامية، فيما ربط معظم المشاركين ذلك بتزايد الخطاب المعادي للصهيونية.

وأشار الحاخامات إلى أن تصريحات ممداني جاءت في توقيت حساس، بعد أيام من توجيه اتهامات لأشخاص بالتآمر لاستهداف مسؤولين مدعومين من "أيباك"، معتبرين أن تصوير المؤيدين لإسرائيل كـ"وحوش" أو أطراف متآمرة يضع الجالية اليهودية في دائرة الاستهداف.

كما انضم عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية إلى الانتقادات، بينهم الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينبلات، الذي وصف تصريحات ممداني بأنها تروج لنظريات مؤامرة متطرفة، فيما قال الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية تيد دويتش إن "وصف الناس بالوحوش ليس نقاشًا سياسيًا، بل تجريد لهم من إنسانيتهم".

ودعا الموقعون على الرسالة رئيس بلدية نيويورك إلى سحب تصريحاته والاعتذار عنها، محذرين من أن تطبيع هذا النوع من الخطاب قد يشجع سياسيين آخرين على تبني خطاب مماثل، بما يشكل تهديدًا متزايدًا للمجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة.