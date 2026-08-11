وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة

لم تكن تتخيل أن قرارها بالخضوع لإجراء تجميلي بحثا عن مظهر أجمل سيتحول إلى تجربة مؤلمة تلازمها لأكثر من شهرين بعدما فوجئت بتورم شديد في وجهها وشفتيها لبدء قلق ومعاناة انتهت بتحرير بلاغ ضد الطبيب الذي أجرى لها العمليةداخل عيادته بمنطقة النزهة.

تفاصيل الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طبيب جراحة بتهمة التسبب في إصابة سيدة بمضاعفات صحية عقب خضوعها لإجراء تجميلي داخل إحدى العيادات بمنطقة النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من السيدة، أفادت خلاله بأنها خضعت لإجراء تجميلي على يد الطبيب داخل عيادته بمنطقة النزهة، إلا أنها فوجئت عقب الإجراء بظهور مضاعفات صحية، من بينها تورم بالوجه والشفاه استمر لفترة طويلة.

أكدت السيدة أنها تعرضت لمضاعفات عقب إجراء العملية، تمثلت في تورم مستمر وشديد بالوجه والشفاه، استمر لأكثر من شهرين، واتهمت السيدة الطبيب بالتسبب في إصابتها نتيجة الإجراء الطبي، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ والتحري حول ملابساته، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من مباحث الطبيب المشكو في حقه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على حقيقة الواقعة، وفحص مدى وجود مسؤولية جنائية أو مخالفات للاشتراطات والقواعد المنظمة لممارسة المهنة.