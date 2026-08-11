قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
سؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة مواجهة الدروس الخصوصية
حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل
متى يبدأ ربيع الأول؟ اعرف موعد المولد النبوي الشريف 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد العثور على 3 جثامين.. كواليس حريق مول الهرم بحدائق الأهرام منذ بدايته

حريق حدائق الاهرام
حريق حدائق الاهرام
محمد شراط

عثرت قوات الحماية المدنية على 3 جثامين داخل مول الهرم ستور بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك عقب السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل المول، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر.

كواليس حريق مول الهرم 

وكان قد اندلع حريق هائل داخل مول الهرم ستور بحدائق الأهرام، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والأدخنة، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي والمتواجدين بالمنطقة، ودفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك على الفور إلى موقع البلاغ.

الحماية المدنية تدفع بأسطول سيارات

ودفعت الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وبدأ رجال الإطفاء في التعامل مع النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة، بالتزامن مع فرض الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المول.

مشاهد مأساوية بموقع الحريق

وشهد موقع الحريق مشاهد مأساوية، بعدما التهمت النيران أجزاء كبيرة من المول وتسببت في دمار واسع بمحتوياته، بينما واصل رجال الحماية المدنية جهودهم في مواجهة النيران وسط صعوبة عمليات الإطفاء نتيجة شدة الحريق.

ومع السيطرة على النيران، بدأت قوات الحماية المدنية أعمال التمشيط والبحث داخل المول للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين، خاصة بعد حجم الدمار الذي خلفه الحريق.

وخلال أعمال البحث، عثرت قوات الحماية المدنية على 3 جثامين داخل المول، وتم إخطار الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمال المعاينة لكشف أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في موقع الحادث، بالتزامن مع استكمال أعمال الفحص وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق، بينما تجرى التحريات اللازمة للوقوف على السبب وراء اندلاع النيران.

حريق حدائق الأهرام الهرم ستور مول الهرم حريق مول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد