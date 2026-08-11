بعد العثور على 3 جثامين.. كواليس حريق مول الهرم بحدائق الأهرام منذ بدايته

عثرت قوات الحماية المدنية على 3 جثامين داخل مول الهرم ستور بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك عقب السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل المول، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر.

كواليس حريق مول الهرم

وكان قد اندلع حريق هائل داخل مول الهرم ستور بحدائق الأهرام، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والأدخنة، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي والمتواجدين بالمنطقة، ودفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك على الفور إلى موقع البلاغ.

الحماية المدنية تدفع بأسطول سيارات

ودفعت الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وبدأ رجال الإطفاء في التعامل مع النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة، بالتزامن مع فرض الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المول.

مشاهد مأساوية بموقع الحريق

وشهد موقع الحريق مشاهد مأساوية، بعدما التهمت النيران أجزاء كبيرة من المول وتسببت في دمار واسع بمحتوياته، بينما واصل رجال الحماية المدنية جهودهم في مواجهة النيران وسط صعوبة عمليات الإطفاء نتيجة شدة الحريق.

ومع السيطرة على النيران، بدأت قوات الحماية المدنية أعمال التمشيط والبحث داخل المول للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين، خاصة بعد حجم الدمار الذي خلفه الحريق.

وخلال أعمال البحث، عثرت قوات الحماية المدنية على 3 جثامين داخل المول، وتم إخطار الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمال المعاينة لكشف أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في موقع الحادث، بالتزامن مع استكمال أعمال الفحص وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق، بينما تجرى التحريات اللازمة للوقوف على السبب وراء اندلاع النيران.