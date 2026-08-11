تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، وزير العمل حسن رداد بصرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين من صندوق العمالة غير المنتظمة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتداعيات حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة "الدواويس"، التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد وزير العمل لرئيس مجلس الوزراء أنه يتابع تطورات الحادث وأوضاع المصابين، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرية العمل بالإسماعيلية.



وقال الوزير :" نعمل على سرعة جمع واستكمال البيانات والمعلومات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للوقوف على ملابسات الحادث وحصر أعداد الضحايا والمصابين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أوجه الدعم والحماية والمساندة لأسر المتوفين والعمال المصابين، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة".