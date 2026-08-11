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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنمية المشروعات يدعو فناني ومبدعي الحرف اليدوية والتراثية لتسجيل المشاركة بمعرض تراثنا 2026

رئيس جهاز تنمية المشروعات
رئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والمقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر 2026.

فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  العاملة في الفنون التراثية والمنتجات اليدوية وتعزيز قدراتهم على النفاذ إلى الأسواق للحفاظ على هذه الحرف والصناعات التراثية المصرية ومردودها الفني والثقافي والاقتصادي.

وأكد  مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن تنظيم وإقامة الدورة الثامنة من معرض «تراثنا» يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بمواصلة دعم وتنمية قطاع الحرف اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أن جهود الجهاز في هذا المجال تأتي في إطار تفعيل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير المنتجات التراثية والتجمعات الإنتاجية العاملة في هذا القطاع بمختلف محافظات الجمهورية وتعزيز قدراتها التسويقية وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يواصل من خلال معرض تراثنا دعم وتنفيذ هذه المستهدفات عبر توفير كافة سبل الدعم والتي تتيح لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية فرصًا أكبر لتسويق منتجاتهم والتواصل مع الأسواق والعملاء إلى جانب دعم جهود تطوير المنتجات والحفاظ على الحرف التراثية وتعزيز استدامتها بما يسهم في تحويل المقومات التراثية والثقافية التي تتمتع بها مختلف محافظات الجمهورية إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن جهاز تنمية المشروعات يولي اهتمامًا خاصًا بدمج الحرفيين في منظومة الاقتصاد الرسمي بما يساعدهم على تطوير مشروعاتهم والاستفادة من الخدمات والمزايا المتاحة فضلًا عن تعزيز قدرتهم على التعامل مع الأسواق بصورة أكثر استدامة مؤكدا على أن هذا التوجه يعكس حرص الجهاز على تحويل الحرف التراثية إلى مشروعات اقتصادية قادرة على المنافسة والاستمرار.

وأكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات سعي الجهاز من خلال هذه النسخة إلى فتح آفاق تسويقية جديدة لصغار المنتجين وتشجيعهم على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة2020 مشيرا إلى حرص الجهاز على تقديم تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لتشجيع العارضين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم للاشتراك في المعرض فضلاً عن تقديم دعم خاص لمنتجي المحافظات الحدودية (أسوان، مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

وأشار حسن إلى أن معرض تراثنا لا يقتصر دوره على الجانب التسويقي فقط وإنما يمثل إحدى الأدوات المهمة للحفاظ على الهوية والتراث المصري من خلال دعم الحرف التراثية والعمل على استدامتها ونقل الخبرات المرتبطة بها إلى الأجيال الجديدة بما يسهم في حماية  الصناعات اليدوية والتراثية وأكد أن الحفاظ على هذه الحرف يرتبط بصورة مباشرة بالحفاظ على العمالة الماهرة والخبرات المتراكمة التي تمثل جزءًا أصيلًا من رأس المال الثقافي والاقتصادي لمصر مضيفا إلى عمل الجهاز على  توفير بيئة داعمة تساعد الحرفيين على الاستمرار في ممارسة هذه الحرف وتطوير منتجاتهم بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات كافة أصحاب المشروعات التراثية والحرفية الراغبين في الاشتراك بالمعرض للتسجيل إلكترونياً عبر الرابط الرسمى للجهاز  حتى 13 أغسطس الجاري .

https://www.msmeda.org.eg/TurathunaRegistration/

الفنون التراثية الصناعات التراثية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

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