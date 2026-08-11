وكيل عبدالله السعيد يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك

أعلن عبد الهادي، وكيل أعمال عبدالله السعيد، فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب وكيل عبدالله السعيد في منشوره: «كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم.

وكان عبدالله السعيد قد انضم إلى الزمالك وقدم مستويات مميزة مع الفريق، ليصبح أحد العناصر الأساسية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات بشأن علاقته بالنادي ومستحقاته المالية.

ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن التفاصيل الكاملة لقرار فسخ التعاقد، وموقف عبدالله السعيد من وجهته المقبلة.