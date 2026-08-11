ضغوط أمريكية على إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

أفاد إعلام إسرائيلي، بوجود ضغوط أمريكية كبيرة على إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية،الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري ، أن رفض إسرائيل لخطة السلام في قطاع غزة يمثل استمراراً للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة منذ اليوم الأول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معرباً عن تطلع دولة قطر إلى قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط تفضي إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق.

ونقلت وكالة الانباء القطرية "قنا" عن الدكتور الأنصاري قوله، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية، إن الإعلان الأخير الصادر عن حركة حماس أسهم في إحراز تقدم بشأن الاتفاق، مشيراً إلى أن المسؤولية باتت تقع على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته، فيما تواصل دولة قطر العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.