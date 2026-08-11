أكد مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن، أنه يجب إنفاذ القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مندوب فلسطين في كلمته أمام مجلس الأمن: “هدف إسرائيل لم يتغير.. وهو مصادرة أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: "160 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية ورغم ذلك يستمر الاحتلال الإسرائيلي.. وندعو للحماية الدولية للفلسطينيين من عنف المستوطنين".

وتابع مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: على كل الشعوب التي تحترم القانون الدولي دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإنهاء الاحتلال".

وأكمل: عمليات الضم والتوسع الاستيطاني تستمر بلا هوادة بالأراضي المحتلة".