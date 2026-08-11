رحيل النجم التاسع.. القصة الكاملة لفسخ عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

أعلن عبدالله السعيد نجم نادى الزمالك التمرد على القلعة البيضاء والإنقطاع عن التدريبات.

وغاب عبدالله السعيد عن معسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ورهن عبدالله السعيد عودته للتدريبات بحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغ قيمتها 8 مليون جنيه.

ورحل عن صفوف الزمالك 8 نجوم هم: أحمد حمدي وحسام عبدالمجيد وخماسي الشباب أنس وائل وعبدالرحمن كمال وأحمد محمود وأحمد مجدي زأيمن أمير عبدالعزيز إلى جانب سيف فاروق جعفر.

انقطاع عن التدريب

كشفت تقارير إعلامية عن تأخر انضمام عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وبحسب التقارير، فإن تأخر انضمام اللاعب يرجع إلى عدم حصوله سوى على جزء محدود من مستحقاته المالية الخاصة بالموسم الماضي، في انتظار تسوية باقي المستحقات قبل الانتظام في المعسكر.

محاولات لإنهاء الأزمة

وجرت محاولات قوية من جانب بعض الوسطاء لحل أزمة عبدالله السعيد مع نادي الزمالك، وذلك بهدف إنهاء الخلافات وعودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

السعيد يواصل تدريباته

واصل اللاعب تدريباته بشكل منتظم، في ظل عدم حسم مستقبله حتى الآن، مع وجود اهتمام من جانب عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

3 عروض محلية

كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقي اللاعب 3 عروض من أندية بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عبدالله السعيد تلقى 3 عروض من أندية بالدوري المصري، إلا أن اللاعب لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي أي نادٍ من الأندية الراغبة في ضمه طوال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يدخل في مفاوضات مباشرة مع أي نادٍ حتى الآن، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن عقد عبدالله السعيد جلسات مع بعض الأندية خلال الفترة الأخيرة غير صحيح.

وأشار إلى أن النادي المصري البورسعيدي يأتي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع عبدالله السعيد، حيث توجد رغبة لدى مسؤولي النادي في ضم اللاعب والاستفادة من خبراته خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن موقف عبدالله السعيد من العروض التي تلقاها لم يُحسم حتى الآن، خاصة أن اللاعب لم يجتمع بشكل رسمي مع أي من الأندية الثلاثة، ولم يتم الاتفاق على أي تفاصيل بشأن انتقاله.

وكيله يعلن فسخ العقود

أعلن عبد الهادي، وكيل أعمال عبدالله السعيد، فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب وكيل عبدالله السعيد في منشوره: «كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم.

تفاصيل فسخ عقد عبدالله السعيد

كشف عبدالهادي محمد، وكيل أعمال عبدالله السعيد، عن تفاصيل فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك، مؤكدا أن القرار جاء بعد طلب من جانب اللاعب ومناقشات مع مجلس إدارة النادي.

ونشر أحمد حسن تصريحات خاصة لوكيل عبدالله السعيد عبر فيسبوك قائلا: «طلبنا من الزمالك فسخ العقد وجدولة المستحقات المتأخرة، والمجلس رحب بالأمر، وأشكرهم على الاستجابة».

وأوضح أن إدارة الزمالك تعاملت مع طلب اللاعب بشكل إيجابي، ووافقت على إنهاء التعاقد مع الاتفاق على جدولة المستحقات المالية المتأخرة، ليتم بذلك وضع حد للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

نجم الزمالك يهاجم السعيد

شن هشام يكن نجم الزمالك السابق، هجوما حادا على عبدالله السعيد، مؤكدا أنه لم يشعر خلال الفترة الماضية بأن اللاعب ينتمي للقلعة البيضاء أو يحمل مشاعر حقيقية تجاه النادي.

وقال يكن، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عمري ما حسيت إن عبدالله السعيد زملكاوي، كنت دايما شايف إنه بيحاول يكسب من جمهور الزمالك فقط».

وأضاف نجم الزمالك السابق أن عبدالله السعيد لا يستحق الاستمرار داخل النادي، قائلًا: «لاعب لا يستحق التواجد في النادي ومينفعش يكون اسمه مرتبط بالزمالك بعد النهاردة ومن سنة فاتت».

واختتم هشام يكن تصريحاته بالتأكيد على قيمة جماهير القلعة البيضاء، قائلا: «الزمالك كبير بجماهيره فقط»، في رسالة حملت انتقادا واضحا للاعب، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة المتعلقة بمستحقاته ومستقبله مع الفريق.