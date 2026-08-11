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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير طرابزون سبور تطالب بزيادة تذاكر مباراة قاسم باشا بسبب محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تترقب جماهير نادي طرابزون سبور انطلاق مشوار الفريق في منافسات الدوري التركي للموسم الجديد 2026/27، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمباراة الأولى، خاصة مع احتمالية ظهور النجم المصري محمد صلاح بقميص الفريق للمرة الأولى.

ويستهل طرابزون سبور مشواره في الدوري التركي بمواجهة قاسم باشا، يوم السبت المقبل، على ملعب الأخير، في مباراة تحظى باهتمام كبير من جماهير الفريق التركي.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وقع عقدًا مع النادي يوم الخميس الماضي يمتد لمدة عامين، في صفقة تاريخية بالنسبة للنادي.

وبحسب شبكة 61saat التركية، طالبت جماهير طرابزون سبور بزيادة عدد التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق الضيف خلال مواجهة قاسم باشا، في ظل الإقبال المتوقع على حضور المباراة.

وأوضحت الشبكة أن جماهير طرابزون سبور أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمباراة، خاصة مع احتمالية مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى، وترى أن الحصة الحالية من تذاكر الفريق الضيف قد تنفد سريعًا.

وأشارت إلى أن عددًا من جماهير طرابزون سبور وجهوا مطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى نادي قاسم باشا، من أجل تخصيص حصة إضافية من التذاكر لجماهير الفريق الزائر، بما يسمح بحضور أكبر عدد ممكن من المشجعين في المدرجات.

ومن المنتظر أن يدرس نادي قاسم باشا طلب جماهير طرابزون سبور خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي لم يصدر فيه النادي المضيف ردًا رسميًا حتى الآن بشأن إمكانية زيادة حصة تذاكر الفريق الضيف.

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