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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وديا.. الزمالك يهزم البلاستيك بثلاثية نظيفة

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

فاز فريق الزمالك على نظيره البلاستيك بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل أهداف الزمالك كل من، عدي الدباغ ومحمود بنتايج وحسام أشرف .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، مهدي سليمان، أحمد فتوح ومحمود حمدي " الونش"ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمد شحاتة و أحمد ربيع وأحمد خضري وآدم كايد وعدي الدباغ و أحمد شريف .

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ البداية  وفي الدقيقة الرابعة سدد آدم كايد كرة اصطدمت بدفاع البلاستيك وتحولت لركنية، وفي الدقيقة السابعة أهدر أحمد خضري فرصة لتسجيل هدف التقدم بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وتوالت محاولات الزمالك للتسجيل وقابلها محاولات من جانب فريق البلاستيك لكن دون خطورة على مرمى مهدي سليمان.

وشهدت الدقيقة 25  فرصة للزمالك من عرضية عمر جابر قابلها عدي الدباغ برأسية علت عارضة مرمى البلاستيك .

وفي الدقيقة 37 سجل عدي الدباغ هدف التقدم للزمالك بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين الحارس.

وتوالت محاولات الزمالك في الدقائق المتبقية للتسجيل لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد حسام ومحمد إبراهيم  ومحمود جهاد ومحمد السيد ويوسف وائل " فرنسي" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وحسام أشرف ومحمد حمد.

وفي الدقيقة 48 سجل محمود بنتايج الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من داخل منطقة جزاء البلاستيك سكنت على يسار الحارس .

وفي الدقيقة 52 تصدى محمد عواد لفرصة خطيرة للبلاستيك، وكاد الزمالك أن يحرز الهدف الثالث من رأسية الزناري أبعدها الدفاع قبل أن ترتد لحسام أشرف الذي سدد كرة قوية أبعدها الدفاع مجددًا لركنية، وتوالت محاولات أبناء ميت عقبة وشهدت الدقيقة 60 عرضية من محمد السيد قابلها محمد حمد برأسية علت العارضة.

وفي الدقيقة 66 تصدى حارس كرم البلاستيك لتسديدة من حسام أشرف ، وتوالت محاولات الزمالك الهجومية حتى نجح حسام أشرف في تسجيل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 73 من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس.

وتوالت محاولات أبناء ميت عقبة للتسجيل في الوقت المتبقي بينما حاول البلاستيك تقليص الفارق لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية .

الزمالك فريق الزمالك البلاستيك

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