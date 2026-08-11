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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب في حادث الإسماعيلية

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

أعلن حزب الجبهة الوطنية  انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بضرورة توفير أوجه الرعاية والدعم للمواطنين والوقوف إلى جانب الأسر المصرية في أوقات الأزمات،  تقديم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب في الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار حرص الحزب على مساندة أسر الضحايا والمصابين والتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة.

 وكلّف الحزب أمانة الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.

ويتقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

أوقات الشدة سيظل في صدارة أولوياته

ويؤكد الحزب أن الوقوف إلى جانب المواطن المصري في أوقات الشدة سيظل في صدارة أولوياته، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية ودوره المجتمعي، وإيمانًا بأن التكاتف والتكافل بين أبناء الوطن هو السبيل لتجاوز الأزمات ومساندة الأسر المصرية في أوقات المحن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الجبهة الوطنية رئيس الجمهورية الأسر المصرية

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