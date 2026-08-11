أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

ارتفعت عمليات البحث باستمرار عن أسعار البنزين اليوم في مصر ، بعد زيادة أسعار الوقود والطاقة على المستوى العالمي، وفي ظل ترقب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية خلال الأشهر المقبلة لتحديد مصير الوقود في مصر، ولذا يتابع المواطنون يومياً أسعار البنزين والسولار ومتابعة تطورات زيادة أسعار البنزين في مصر وعالمياً.

حقيقة زيادة اسعار البنزين اليوم

لا توجد أية زيادات رسمية في سعر البنزين اليوم الثلاثاء ، حيث تشهد أسعار الوقود اليوم حالة من الاستقرار دون الإعلان عن أي قرارات جديدة بشأن تحريك الأسعار، لتستمر المحطات ومستودعات البوتاجاز في العمل بالأسعار الرسمية المعمول بها حاليًا.

تؤثر أسعار البنزين والسولار بصورة مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ ترتبط بتكاليف النقل والتوزيع والشحن، وهو ما يجعلها عاملًا مهمًا في تحديد تكلفة وصول المنتجات إلى المستهلك، كما تنعكس على تكلفة تشغيل وسائل النقل الجماعي والخدمات اللوجستية التي تعتمد على الوقود بصورة أساسية.

هل توجد زيادة في أسعار البنزين؟

تشير أحدث المتابعات المنشورة خلال أغسطس إلى استمرار تطبيق هذه الأسعار دون تغيير، بما يؤكد عدم وجود زيادة جديدة معلنة حتى الآن .

أسعار البنزين والسولار اليوم

وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، جاءت أسعار الوقود في محطات التموين على النحو التالي: علمالاقتصاد

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

السولار: 20.50 جنيه للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.

غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

وعلى صعيد أسطوانات البوتاجاز، استقر سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام عند 275 جنيهًا تسليمًا من مستودع التوزيع للمستهلك، بينما سجلت الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرام نحو 550 جنيهًا.

وتأتي حالة الترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتولى مراجعة أسعار الوقود وفق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بينما تشير تصريحات مسؤولين وخبراء إلى استمرار توافر احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار، وعدم وجود نقص في الإمدادات.

هل نشهد ارتفاع البنزين قريبا؟

حسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الجدل المثار بشأن أسعار الوقود، مؤكداً أن الفترة المقبلة لن تشهد أى ارتفاع فى أسعار البنزين والسولار، نظراً لأن الدولة تمكنت من توفير وتأمين احتياجاتها الكاملة من المواد البترولية بما يكفى حتى نهاية فصل الصيف.

تحريك أسعار المواد البترولية

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة» عبر قناة «الشمس»، أن أسعار المواد البترولية فى مصر لن تشهد أى تحرك خلال الفترة الممتدة طوال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الزيادة التى أُقرت خلال الأشهر الماضية جاءت بالتزامن مع الاتفاق على جلب وتوريد كميات جديدة لتأمين كافة الاحتياجات الصيفية، مؤكداً أنه لا توجد أى مؤشرات حالية تدعو لتحريك الأسعار.

اجتماع لجنة تسعير البترول

ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية لم تجتمع فى موعدها المعتاد بداية شهر يوليو الجارى، مؤكداً أن الموعد المقرر لاجتماعها المقبل سيكون فى بداية شهر أكتوبر.

أزمة الطاقة العالمية تضغط على الأسعار

وفي السياق ذاته، أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تحديات متزايدة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعد من المناطق الرئيسية المؤثرة في سوق الطاقة العالمية، وهو ما يجعل أي توترات بها تنعكس سريعًا على تكاليف النقل والشحن والتأمين.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التأمين على شحنات الطاقة أصبح أحد العوامل المؤثرة في التكلفة النهائية للمنتجات، خاصة مع زيادة المخاطر المرتبطة بحركة السفن وطرق نقل الطاقة في بعض المناطق.

طرق النقل الجديدة ترفع تكلفة شحنات الطاقة

ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن التطورات الجيوسياسية دفعت إلى استخدام طرق ومسارات جديدة لنقل بعض شحنات الطاقة، وهو ما يضيف أعباء جديدة على عمليات النقل.

وأوضح أن تكلفة الشحن والتأمين تعد من العناصر التي تدخل بصورة غير مباشرة في تكلفة وصول المنتجات البترولية إلى الأسواق، وبالتالي يمكن أن تؤثر على تكلفة توفير الوقود محليًا.