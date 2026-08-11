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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيه عاجل من رئيس الوزراء لـ وزير العمل في حادث الدواويس المأساوي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

في إطار متابعته المستمرة لتداعيات حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس، التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن رداد، وزير العمل بصرف التعويضات المقررة من صندوق العمالة غير المنتظمة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن.

وأكد وزير العمل لرئيس مجلس الوزراء أنه يتابع تطورات الحادث وأوضاع المصابين، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرية العمل بالإسماعيلية.


وقال الوزير: نعمل على سرعة جمع واستكمال البيانات والمعلومات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للوقوف على ملابسات الحادث وحصر أعداد الضحايا والمصابين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أوجه الدعم والحماية والمساندة لأسر المتوفين والعمال المصابين، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

حادث الإسماعيلية رئيس الوزراء وزير العمل لرئيس مجلس الوزراء

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