خبط عربية بوليس .. الداخلية توضح حقيقة تعدى ضابط على سائق مينى باص بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا الإدعاء بقيام ضابط شرطة بالتعدى على سائق سيارة مينى باص بالضرب وحجز السيارة دون وجه حق بالقليوبية .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ اليوم 11 الجارى وأثناء قيام قوة من إدارة مرور القليوبية برئاسة الضابط الظاهر بمقطعى الفيديو بملاحظة الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة العبور تلاحظ لهم قيام قائد سيارة مينى باص بالسير عكس الإتجاه مما يعرض حياته والمواطنين للخطر ، فحاولت القوة إستيقافه إلا أنه لاذ بالفرار ، فقامت القوة بتتبعه فإصطدم بسيارته عمداً بسيارة المرور محدثاً تلفيات بها.

وتمكنت القوة من إستيقافه وحال ضبطه قاوم الضابط فإستخدم الضابط القدر الملائم من القوة للسيطرة عليه دون التعدى عليه ، وتم ضبطه والسيارة قيادته ، وأثناء ذلك قام سائق سيارة مينى باص أخرى بتصوير مقطعى الفيديو ونشرهما بمواقع التواصل الإجتماعى والإدعاء على غير الحقيقة بتعدى الضابط على السائق بالضرب " تم ضبطه " وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب فى محاولة لإثارة المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة تجاه قوة المرور لتمكين السائق الآخر من الهرب .

تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.





