40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس

أكد عمرو الورواري، مدير مكتب جريدة «الوطن» بالإسماعيلية، أن حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية وقع في حدود الساعة الثانية ظهرًا، نتيجة تصادم بين سيارتي نصف نقل.

وأضاف الورواري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن معظم الأطفال الذين كانوا في السيارتين من محافظة الشرقية.

وأوضح أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث بعد 3 دقائق من تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أنه خلال ربع ساعة وصلت نحو 40 سيارة إسعاف، وأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين بلغ نحو 47 شخصًا.

وأشار إلى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث ليس طريقًا سريعًا، وإنما طريق داخلي، موضحًا أن انقلاب إحدى السيارتين كان السبب في ارتفاع عدد حالات الوفاة، وأن هناك عددًا من المصابين في حالة خطيرة بعد تلقي العلاج.

وكشف أن جميع الكوادر الطبية متواجدة في المستشفيات، وأن الوضع مستقر حاليًا، كما أن جميع المسؤولين متواجدون لمتابعة تداعيات الحادث.

وأوضح أن تصاريح دفن الضحايا سيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال ساعات.