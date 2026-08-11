قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراف كولومبيا يفتح معركة دبلوماسية جديدة حول الجولان .. إسرائيل تستعد لتحرك دولي أوسع
الأهلي يحسم مصير أجانب الفريق .. قرار مفاجئ بشأن أشرف داري
الجيش الأمريكي : مروحية للبحرية أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة فيلا نوفا بخليج عمان
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لوزير الصحة في حادث الدواويس الأليم
النائب العام السوري : الآلاف يحاكمون من رموز نظام الأسد .. وسنتواصل مع الإنتربول
الشركة المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر تطبيق "أون سبورت"
الهلال الأحمر يكثف دعمه لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية
يسري البدري : مبكر توجيه الاتهامات في حادث الإسماعيلية .. والنيابة تحقق
فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس

حادث
حادث

أكد عمرو الورواري، مدير مكتب جريدة «الوطن» بالإسماعيلية، أن حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية وقع في حدود الساعة الثانية ظهرًا، نتيجة تصادم بين سيارتي نصف نقل.

وأضاف الورواري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن معظم الأطفال الذين كانوا في السيارتين من محافظة الشرقية.

وأوضح أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث بعد 3 دقائق من تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أنه خلال ربع ساعة وصلت نحو 40 سيارة إسعاف، وأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين بلغ نحو 47 شخصًا.

وأشار إلى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث ليس طريقًا سريعًا، وإنما طريق داخلي، موضحًا أن انقلاب إحدى السيارتين كان السبب في ارتفاع عدد حالات الوفاة، وأن هناك عددًا من المصابين في حالة خطيرة بعد تلقي العلاج.

وكشف أن جميع الكوادر الطبية متواجدة في المستشفيات، وأن الوضع مستقر حاليًا، كما أن جميع المسؤولين متواجدون لمتابعة تداعيات الحادث.

وأوضح أن تصاريح دفن الضحايا سيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال ساعات.

أحمد موسى حادث الاسماعيليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

محمود صلاح

الأهلي يضم محمود صلاح مقابل 40 مليون جنيه و10 ملايين امتيازات

ضحية حريق دار السلام

بالصور والأسماء.. ننشر بيانات ضحايا حريق مطعم دار السلام

ترشيحاتنا

آيفون 18

تكاليف آيفون 18 ترتفع 38% وتضع آبل أمام خيار صعب بين الأسعار والهوامش

Bluesky

بلو سكاي تطلق ميزة إخفاء إعادة النشر من مستخدمين مزعجين وترقيم المحادثات الطويلة

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فورا.. وأسباب خفية وراء بطء الـ Wi-Fi تخلص منها بهذه التطبيقات المجانية

بالصور

طلاب علمي.. الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تنسيق المرحلة الثانية2026
تنسيق المرحلة الثانية2026
تنسيق المرحلة الثانية2026

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد