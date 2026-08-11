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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم: أحضر لأعمال جديدة مع إليسا وشيرين

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
شيماء جمال

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إن الدخول في سجالات والرد على الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر لا يراه مفيدًا، مؤكدًا أنه يفضل توجيه وقته وطاقته إلى العمل الفني.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc»، أنه عندما تتاح له فرصة للحديث أمام الجمهور، فإنه يحرص على استخدامها في الحديث عن أعماله ومشروعاته، وليس للرد على أشخاص أو الدخول في خلافات.
وأكد إبراهيم أن هناك فارقًا بين التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين استغلال الظهور الإعلامي للرد على الآخرين، مشيرًا إلى أنه يفضل إغلاق الصفحات القديمة وعدم الالتفات إليها.
وكشف أحمد إبراهيم عن تحضيراته لعدد من الأعمال الغنائية الجديدة، موضحًا أنه يعمل حاليًا على مجموعة من الأغاني مع الفنانة إليسا، إلى جانب تعاون جديد مع الفنانة شيرين.

وأشار إلى أنه سبق أن بدأ العمل على إحدى أغنيات شيرين الجديدة، موضحًا أنها تنتمي إلى اللون الدرامي الذي اعتاد الجمهور تقديمه من خلال أعمالهما المشتركة السابقة.

وأضاف أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، بينما يتولى هو توزيعها الموسيقي، واصفًا العمل بأنه أغنية درامية قوية ومختلفة، لكنه رفض الكشف عن اسمها في الوقت الحالي، موضحًا أن الإعلان المبكر عن الاسم قد يؤدي إلى حجزه على منصات الإنترنت قبل طرح الأغنية رسميًا.

أحمد إبراهيم إليسا شيرين الستات ما يعرفوش يكدبوا

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