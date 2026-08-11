أمير محروس يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية حماقي قالوا عني إيه.. فيديو

كشف الموزع الموسيقي أمير محروس، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، عن كواليس العمل على أغنية قالوا عني إيه» التي يقدمها النجم محمد حماقي، موضحًا أن فريق العمل كان حريصًا منذ البداية على تقديم حالة موسيقية مختلفة تجمع بين جودة التوزيع والعصرية، وتتناسب في الوقت نفسه مع الأجواء الصيفية.

وقال أمير محروس إن الفكرة الأساسية خلال تنفيذ الأغنية كانت الوصول إلى موسيقى تحمل طابعًا عصريًا ومبهجًا، خاصة أن الأغنية تأتي في موسم الصيف، الذي يفرض طبيعة مختلفة على الأعمال الغنائية من حيث الإيقاع والشكل الموسيقي والإحساس العام.

وأضاف الموزع الموسيقي أن أحد أبرز عناصر الاختلاف في « قالوا عني إيه» يتمثل في المفارقة بين الكلمات والموسيقى، موضحًا أن كلمات الأغنية تحمل حالة من الحزن والمشاعر، بينما جاءت الموسيقى مبهجة وحيوية، وهو ما اعتبره نوعًا من التنوع والتجديد الذي يتناسب مع طبيعة الموسم الصيفي.

وأوضح أمير محروس أن التعامل مع هذه المفارقة كان تحديًا مهمًا خلال مراحل تنفيذ الأغنية، إذ كان المطلوب الحفاظ على الإحساس الذي تحمله الكلمات، وفي الوقت نفسه تقديم توزيع موسيقي يمنح المستمع طاقة إيجابية وحالة من البهجة.

وأكد أن هذا النوع من المزج بين المشاعر المختلفة يمكن أن يمنح الأغنية طابعًا خاصًا، خاصة عندما تكون الموسيقى قادرة على تقديم إحساس مغاير لما تحمله الكلمات، مشيرًا إلى أن الهدف في النهاية كان الوصول إلى أغنية عصرية قريبة من الجمهور وتناسب أجواء الصيف.

وأشار أمير محروس إلى أن اختيار الشكل الموسيقي للأغنية جاء انطلاقًا من الرغبة في تقديم عمل مختلف، بحيث لا تكون الحالة الحزينة الموجودة في الكلمات سببًا في جعل الأغنية ذات طابع قاتم، وإنما يتم تقديمها في إطار موسيقي أكثر إشراقًا وحيوية.

وتأتي «قالوا عني إيه» ضمن الأعمال التي يواصل من خلالها محمد حماقي تقديم أشكال موسيقية متنوعة، مع الحفاظ على حضوره الخاص في اختياراته الغنائية، بينما يمثل التعاون مع أمير محروس إضافة جديدة إلى الحالة الموسيقية التي تحملها الأغنية.

وشدد أمير محروس على أن التنوع هو أحد أهم العناصر التي حرص عليها فريق العمل، خاصة مع طرح الأغنية في فصل الصيف، موضحًا أن الجمهور يبحث خلال هذا الموسم عن الأغاني التي تمنحه إحساسًا بالبهجة والحيوية، حتى لو كانت الكلمات نفسها تحمل مشاعر أو موضوعات حزينة.

واختتم أمير محروس حديثه بالتأكيد على أن «قالوا عني إيه » جاءت نتيجة حرص كبير على تحقيق التوازن بين الكلمات واللحن والتوزيع، للوصول إلى تركيبة موسيقية عصرية ومبهجة، تحمل في الوقت نفسه المشاعر التي تعبر عنها كلمات الأغنية، وهو ما يمنح العمل حالة مختلفة ومميزة.



