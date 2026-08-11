قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لطيفة تتصدر أنغامي في 7 دول بألبوم شبهي بالمللي

لطيفة
لطيفة
أحمد إبراهيم

تواصل النجمة لطيفة حصد نجاح ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، بعدما تصدرت أغنيات الألبوم قوائم الأكثر استماعًا على منصة «أنغامي» في عدد كبير من الدول العربية، بالتزامن مع طرحها 6 أغنيات جديدة دفعة واحدة.

وحققت أغنيات «شبهي بالمللي» حضورًا لافتًا على قوائم «أنغامي» في مصر، السعودية، الكويت، قطر، تونس، ليبيا وسلطنة عُمان، لتؤكد لطيفة من جديد قدرتها على المنافسة بقوة في موسم صيف 2026، وسط طرح عدد كبير من الأعمال الغنائية لنجوم الوطن العربي.

وجاء هذا النجاح عقب إطلاق لطيفة دفعة جديدة من الألبوم تضم 6 أغنيات، لتنضم إلى الأغنيتين اللتين سبق وطرحتهما، وهما «شبهي بالمللي» و«أنا بعجبني»، ليصل إجمالي الأغنيات المطروحة من الألبوم حتى الآن إلى 8 أغنيات من أصل 13 أغنية.

وتضم الدفعة الجديدة أغنيات «حب حب» من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع طارق مدكور، و«أجيبلك إيه» من كلمات وجيه كامل، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، و«من بره هالله هالله» من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو.

كما طرحت لطيفة «الصبر» من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، و«أجيله كده» من كلمات وألحان وتوزيع أردني، بالإضافة إلى «خطر» من كلمات شيكسو، وألحان أردني، وتوزيع محمد فيفا.

ولم يقتصر التفاعل مع الألبوم على منصات الموسيقى، حيث حققت أغنياته حضورًا واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دخلت مجموعة من أغنياته قوائم المشاهدة الأعلى على يوتيوب مصر، بالتزامن مع حالة تفاعل مستمرة من جمهور لطيفة مع كل دفعة جديدة.

وتتبقى 5 أغنيات فقط لاستكمال ألبوم «شبهي بالمللي»، الذي اختارت لطيفة أن تقدمه عبر خطة طرح متدرجة، تتيح للجمهور اكتشاف كل مجموعة من الأغنيات والاستماع إليها بشكل منفصل، مع الحفاظ على حالة الترقب لباقي مفاجآت الألبوم.

لطيفة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

محمود صلاح

الأهلي يضم محمود صلاح مقابل 40 مليون جنيه و10 ملايين امتيازات

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شهداء لقمة العيش.. شيخ الأزهر يدعو لضحايا «وصلة الدواويس»: اللهم تغمدهم بواسع رحمتك

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث «وصلة الدواويس»: خرجوا سعيًا وراء الرزق الحلال

الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية

الأعلى للشئون الإسلامية يعقد الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية بمشاركة وفد طلابي

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد