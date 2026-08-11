لطيفة تتصدر أنغامي في 7 دول بألبوم شبهي بالمللي

تواصل النجمة لطيفة حصد نجاح ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، بعدما تصدرت أغنيات الألبوم قوائم الأكثر استماعًا على منصة «أنغامي» في عدد كبير من الدول العربية، بالتزامن مع طرحها 6 أغنيات جديدة دفعة واحدة.

وحققت أغنيات «شبهي بالمللي» حضورًا لافتًا على قوائم «أنغامي» في مصر، السعودية، الكويت، قطر، تونس، ليبيا وسلطنة عُمان، لتؤكد لطيفة من جديد قدرتها على المنافسة بقوة في موسم صيف 2026، وسط طرح عدد كبير من الأعمال الغنائية لنجوم الوطن العربي.

وجاء هذا النجاح عقب إطلاق لطيفة دفعة جديدة من الألبوم تضم 6 أغنيات، لتنضم إلى الأغنيتين اللتين سبق وطرحتهما، وهما «شبهي بالمللي» و«أنا بعجبني»، ليصل إجمالي الأغنيات المطروحة من الألبوم حتى الآن إلى 8 أغنيات من أصل 13 أغنية.

وتضم الدفعة الجديدة أغنيات «حب حب» من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع طارق مدكور، و«أجيبلك إيه» من كلمات وجيه كامل، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، و«من بره هالله هالله» من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو.

كما طرحت لطيفة «الصبر» من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، و«أجيله كده» من كلمات وألحان وتوزيع أردني، بالإضافة إلى «خطر» من كلمات شيكسو، وألحان أردني، وتوزيع محمد فيفا.

ولم يقتصر التفاعل مع الألبوم على منصات الموسيقى، حيث حققت أغنياته حضورًا واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دخلت مجموعة من أغنياته قوائم المشاهدة الأعلى على يوتيوب مصر، بالتزامن مع حالة تفاعل مستمرة من جمهور لطيفة مع كل دفعة جديدة.

وتتبقى 5 أغنيات فقط لاستكمال ألبوم «شبهي بالمللي»، الذي اختارت لطيفة أن تقدمه عبر خطة طرح متدرجة، تتيح للجمهور اكتشاف كل مجموعة من الأغنيات والاستماع إليها بشكل منفصل، مع الحفاظ على حالة الترقب لباقي مفاجآت الألبوم.