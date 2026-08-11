قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«لن نسمح بتسجيل خط باسمك دون علمك» .. بدوي يكشف تحركات حاسمة لضبط سوق المحمول

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي
حسن رضوان

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات والقرارات الجديدة التي تستهدف حسم أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، وتشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط، بما يحافظ على بيانات المواطنين ويمنع إساءة استخدامها.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية له اليوم عقب اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذتها شركات المحمول خلال الفترة الأخيرة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط الجديدة.

ضبط سوق المحمول وتشديد الرقابة على تسجيل الشرائح

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا أكثر حسمًا لضبط منظومة تسجيل الخطوط، بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة الهوية الرقمية وربط الحصول على خدمات الاتصالات بإجراءات دقيقة للتحقق من هوية المواطن، بما يغلق الباب أمام تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.

وشدد بدوي على أن اللجنة طالبت بتشديد الرقابة على منافذ بيع وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من الالتزام الكامل بقواعد التحقق من هوية العميل وحماية بياناته الشخصية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات، وحماية المواطنين من أي استخدام غير مشروع لبياناتهم.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات ستتابع بصورة مستمرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على أن اللجنة لن تسمح بعودة أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو تعريض بياناتهم للاستخدام دون علمهم.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال الفترة المقبلة متابعة خطوات تطبيق منظومة الهوية الرقمية والإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بما يضمن إحكام السيطرة على المنظومة ومنع استغلال بيانات المواطنين في تسجيل خطوط جديدة دون علمهم.

خطوط المحمول الرقابة تفعيل الخطوط خطوط المحمول المسجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

محمود صلاح

الأهلي يضم محمود صلاح مقابل 40 مليون جنيه و10 ملايين امتيازات

ضحية حريق دار السلام

بالصور والأسماء.. ننشر بيانات ضحايا حريق مطعم دار السلام

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

رئيس جهاز تنمية المشروعات

تنمية المشروعات يدعو فناني ومبدعي الحرف اليدوية والتراثية لتسجيل المشاركة بمعرض تراثنا 2026

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد