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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: حماية المواطن تشمل الحفاظ على بياناته وسلامة تسجيل خطوط المحمول

أحمد موسى
أحمد موسى
شيماء جمال

شدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، باعتبار أن المواطن هو الطرف الأكثر تأثرًا بأي خلل في منظومة تقديم الخدمات أو تسجيل البيانات.

وأوضح أحمد موسى، أن حماية المواطن لا تقتصر على ضمان جودة الخدمة فقط، وإنما تشمل كذلك الحفاظ على دقة البيانات الشخصية، والتأكد من سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، ومنع استخدام بيانات المواطنين بصورة تخالف القواعد المنظمة.

وأشار إلى أن التعامل الجاد مع المخالفات يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في الجهات الرقابية، كما يوجه رسالة واضحة إلى شركات الاتصالات بضرورة مراجعة إجراءاتها والتأكد من توافقها مع القوانين والقرارات المنظمة للقطاع.

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