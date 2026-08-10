أحمد موسى: ارتفاع تكاليف السفر يجعل الشواطئ متنفسا مهما للأسر المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البحر يمثل بالنسبة إلى قطاع كبير من الأسر المصرية متنفسًا رئيسيًا خلال فصل الصيف، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السفر والرحلات والأنشطة الترفيهية.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ارتفاع تكاليف السفر يجعل إتاحة الشواطئ أمام المواطنين مسألة ذات أهمية اجتماعية كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يجد المواطن المصري مساحة يستطيع من خلالها الاستمتاع بالشاطئ.

وأشار إلى أن بعض المناطق الساحلية لا يجب أن تتحول إلى أماكن مغلقة بالكامل أمام الجمهور، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون بصورة تحقق العدالة وتنظم العلاقة بين المشروعات السياحية والمواطنين.