الثلاثاء والأربعاء الأصعب .. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تكسر الأرقام المعتادة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مع توقعات بأن يشهدا ذروة الارتفاع في معظم محافظات الجمهورية، بالتزامن مع تأثر البلاد بظواهر جوية تؤدي إلى ارتفاع الحرارة والرطوبة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة من العام.

ودعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء، بسبب تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض.



ارتفاع الحرارة 5 درجات عن المعدلات الطبيعية

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات صحفية ، إن هذه العوامل الجوية ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات.

وأوضحت أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستصل غدًا إلى 40 درجة مئوية في الظل.

لكن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس الفعلي بالحرارة، لتتجاوز درجات الحرارة المحسوسة حاجز 42 و43 درجة مئوية، وهو ما يزيد من تأثير الأجواء الحارة على المواطنين، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

طقس شديد الحرارة والرطوبة غدًا

ووصفت الأرصاد طقس غد الثلاثاء بأنه سيكون شديد الحرارة ورطبًا على أغلب المحافظات خلال ساعات النهار، مقارنة بالطقس السائد اليوم، بينما يميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

ويرجع ذلك إلى حالة الهدوء النسبي في سرعات الرياح، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في مختلف المناطق.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، دون أن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأنشطة اليومية.

وأكدت غانم أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع اختلاف قيم درجات الحرارة من محافظة إلى أخرى بحسب طبيعة كل منطقة.



الرطوبة تتجاوز 85% بالقاهرة والوجه البحري

وحذرت الأرصاد من الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسب الرطوبة 85% في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

أما المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تتراوح نسب الرطوبة بها بين 90 و95%، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة الحالية لن تنتهي سريعًا، إذ من المتوقع أن تمتد حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار درجات الحرارة عند قيم أعلى من معدلاتها الطبيعية.

تحذير عاجل من التعرض للشمس

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في ظل وصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة وارتفاع نسب الرطوبة.

وحذرت من أن التعرض المباشر والمطول لأشعة الشمس قد يزيد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خصوصًا لكبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

وقدمت الدكتورة منار غانم عددًا من النصائح للمواطنين للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

الإكثار من تناول السوائل، وعلى رأسها المياه.

الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.

تجنب البقاء لفترات طويلة في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس.

عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات المتوقفة تحت أشعة الشمس.

متابعة النشرات الجوية بصورة يومية للتعرف على تطورات حالة الطقس.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الموجة الحارة وتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مع توقعات باستمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، لذلك شددت الأرصاد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب الآثار الصحية الناتجة عن ارتفاع الحرارة.