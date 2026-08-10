التعليم: رصد وتحديد مدرسة فيديو حادث بني سويف .. وقرارات الوزير رادعة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة رصدت منذ أيام مقطع الفيديو المتداول بشأن واقعة مدرسة بني سويف، وتمكنت من تحديد المدرسة التي شهدت الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن قرارات وزير التربية والتعليم بشأن واقعة مدرسة بني سويف جاءت «رادعة»، مؤكدًا أن الوزارة تعاملت مع الواقعة فور رصدها، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل المدارس والتعامل بحسم مع أي سلوكيات تضر بالعملية التعليمية أو بممتلكات المدارس.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن أحد الطلاب قام بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور جرى مراجعة محتوى الفيديو وتحديد تفاصيل الواقعة.

ممتلكات المؤسسات التعليمية

وأشار إلى أن الفيديو أظهر قيام عدد من الطلاب بإلقاء الديسكات الخاصة بالمدرسة من أعلى المبنى، ما أدى إلى تحطمها، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق الانضباط والحفاظ على ممتلكات المؤسسات التعليمية.