الأهم أكون راضية عن نفسي| ياسمين صبري: الشهرة لها ثمن وكنت أكثر حرية قبلها

قالت الفنانة ياسمين صبري إن الحرية تعد من أهم القيم في الحياة، لكنها ترتبط دائمًا بالمسؤولية، مؤكدة أن الإنسان كلما حصل على مساحة أكبر من الحرية، ازدادت مسؤولياته.

وأضافت، خلال لقائها مع بودكاست "موعد مع لميس": “أنا دايماً أقول إيه؟ الحرية مسؤولية، أغلى قيمتين في الحياة الصحة والحرية”.

وأوضحت أن مفهوم الحرية بالنسبة لها تغيّر مع مرور الوقت، قائلة: “هي الحرية على مدار خط حياتي بتختلف، أنا دايماً معتقدة إنها مسؤولية وبكررها تاني، لإنك مسؤولة عن نفسك، كل ما هتاخدي حرية أكتر؛ كل ما مسؤوليتك هتزيد".

وأكدت أن حياتها قبل الشهرة كانت تمنحها مساحة أكبر من الحرية مقارنة بالوقت الحالي، مضيفة: "حريتي زمان كانت يمكن أكتر من دلوقتي".

وأرجعت ذلك إلى طبيعة الحياة بعد الشهرة، قائلة: "لإني كنت أقدر أمشي في الشارع، أركن العربية في أي حتة، أنزل أجيب أي حاجة من السوبر ماركت، أخش أشرب قهوة من أي حتة، أنزل البحر، فيه أكتر من كده؟".

وأضافت أن الذهاب إلى الأماكن العامة أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لها، موضحة: "صعب عليا جداً، لازم أكون في بلاد معينة، يا إما أتحمل مسؤولية إن أنا بقى رايحة بحر فيه كل مصر وخلاص... هنا هي المسؤولية، وأنا مقدرش أعمل كده، فبتحمل مسؤولية الحرية".

ورفضت ياسمين صبري فكرة أنها تحاول الظهور بصورة المرأة العميقة أو المثقفة لمجرد تغيير الصورة النمطية، قائلة: "لا، أنا بحاول أعمل ما في قدر إمكانياتي اللي ربنا ادهالي في الدنيا دي، وأستفاد من كل المميزات اللي ربنا ادهالي وأضيف عليها وأطورها عشان أعيش حياة حلوة، مش مهم الناس".

وأكدت أن تقييمها لنفسها لا يتأثر بآراء الآخرين، مضيفة: "أبداً، المهم أنا عايشة إزاي، إحساسي بنفسي عامل إزاي، الواحد بيعيش مع نفسه، يعني أنتي صديقة نفسك، فأنتي إذا شعورك تجاه نفسك بتهربي منها ده دمار".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أهم ما يشغلها هو علاقتها بنفسها وقناعاتها الشخصية، قائلة: "مش مهم الناس أبداً في الحتة دي، الجزء اللي بينك وبين نفسك وشعورك، المهم علاقتك بنفسك، أنتي مؤمنة بإيه فعلاً، أنتي مصدقة إيه، فأنا مصدقة إن أنا ست ربنا أكرمها في الدنيا وموجودة بإمكانيات ربنا ادهالي وعارفة قيمة نفسي بفضل الله".